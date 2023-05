Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden

„Daň z nemovitostí je daní výlučnou, která je určená jen pro města a obce. My nesaháme státu na jejich výlučné, nechť stát nesahá na naše,“ žádá výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Daní z nemovitosti mají obce možnost zvýšit příjmy do svých pokladen. Určují si takzvaný místní koeficient od jedné do pěti – nejvyšší zvolila i obec Tismice u Českého Brodu. „Chtěli jsme snížit daňovou zadluženost obce a zajistit si financování budoucích projektů. Tento krok jsme po dvaceti letech dělali poprvé, neměli jsme s ním zkušenosti. Teď je čas říct si, jaké dopady to mělo na obyvatele,“ konstatuje starostka Martina Zdražilová (nestr.).

„Zvýšení daně z nemovitostí jim nějak nesníží jejich dosavadní příjmy. Majetkové daně máme v České republice velmi nízké. Máme příjem ve výši dvě desetiny procenta HDP, což je ze všech zemí OECD druhý nejnižší příjem,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

„Navýšení dopadne úplně na všechny. I na ty nízkopříjmové. Kdyby to bylo postaveno tak, že se to bude týkat někoho, kdo má druhý dům, třetí dům, tak samozřejmě toto je k diskuzi, ale takhle to nestojí,“ kritizuje vládní návrh šéfka opozičních poslanců ANO Alena Schillerová.

Složenka je zpoplatněná

Zaplacená musí být daň z nemovitosti do 31. května. Pokud přesáhne pět tisíc korun, je možné ji platit ve dvou stejných splátkách, druhou pak do konce listopadu. „Fyzickým osobám, které se staly majiteli datových schránek, správce daně zašle informace do datové schránky. Dalším zdrojem je standardní stará složenka. Od letošního roku je ale i úhrada daně z nemovitých věcí zpoplatněna, pokud je hrazena složenkou,“ připomíná daňový poradce ze společnosti Rödl & Partner Petr Koubovský.

Výši daně je na vyžádání možné poslat také e-mailem. Pokud se poplatník s platbou opozdí o víc než čtyři pracovní dny, hrozí mu pokuta.