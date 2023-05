Obce jsou proti zvýšení daně z nemovitosti. Fiala ujišťuje, že se příjmy radnic nesníží

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) se na sněmu v Olomouci vymezil proti chystanému růstu daně z nemovitosti, který chystá vláda v rámci konsolidačního balíčku. Vybrané peníze chce nasměrovat do rozpočtu. Podle starostů na to doplatí právě samosprávy. To kabinet Petra Fialy (ODS) odmítá. Podle premiéra navýšení sazby a odvod části peněz do státních financí příjmy radnic nijak nesníží.