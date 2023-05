Změny sazeb DPH pocítí zákazníci kadeřnictví, ne ale všichni. Nakladatelé debatují o zlevnění knih

přehrát video Události: Dopady změn sazeb DPH na služby a kulturu

Podobně jako u kadeřnictví se z nejnižší na nejvyšší sazbu má zvednout daň také třeba saunám, opravářům obuvi nebo úklidovým službám. Z patnácti na jednadvacet procent vzroste například u odpadových služeb. Nejmenší skok pak pocítí ubytovatelé, poskytovatelé hromadné dopravy nebo restauratéři – ovšem jen pokud jde o jídlo, které zákazníkům naservírují. Všechny nápoje, kromě kohoutkové vody, mají přejít i u nich do nejvyšší sazby. Jak přesně to promluví do ceníků, zatím v pražské restauraci U Pinkasů nevědí. „Ještě nevíme, co udělají pivovary, jak se bude vyvíjet inflace, jak se budou vyvíjet ceny energií, takže to je všechno balíček, na který teprve čekáme, a nejspíš to budeme ladit až na podzim,“ řekl spolumajitel zařízení Karel Doubek.

Naopak ve stavebnictví a pohřebních službách DPH klesne. Vůbec nejcitelnější by měl být pokles u příležitostné autobusové dopravy. Ta vozí například děti na školu v přírodě a nyní má hlavní sezonu. „Vzhledem k tomu, že největším zákazníkem té nepravidelné autobusové dopravy je školský systém, který čítá asi dva miliony dětí a mladých, tak celé to snížení DPH by se mělo promítnout v nižší ceně,“ uvedl předseda Asociace nepravidelné autobusové dopravy Jiří Vlasák. Na jednom výletu by tak rodiče každého dítěte mohli ušetřit v průměru desítky až nižší stovky korun. 3,7 miliardy ročně Změny sazeb u zmiňovaných služeb by měly do rozpočtu přinést 3,7 miliardy korun ročně. Největší podíl na tom podle propočtů ministerstva financí mají mít už zmiňovaní kadeřníci a holiči. Ve službách se pohybuje 3,2 milionu zaměstnanců. Je to přibližně šedesát procent všech pracovníků. Nejvíce jich připadá na velkoobchod a maloobchod, včetně opraven. Přes tři sta tisíc lidí pracuje v dopravě. V ubytování a pohostinství je to asi 160 tisíc. Nulové DPH Změny v sazbách daně z přidané hodnoty se mají týkat také oblasti kultury. Nakladatelé vítají záměr vlády zavést nulovou DPH na knihy. „Čtenářská gramotnost, obzvláště u dětí, je velice důležitá,“ podotkla Michaela Šerá z nakladatelství Crew. O tom, zda zlevní, zatím jednají. Jasno už má vedení největšího českého nakladatelského domu – Albatros. „Myslíme si, že část knih zlevní opravdu o těch deset procent, tak jak klesá DPH,“ sdělil generální ředitel Albatros Media Václav Kadlec. Naopak zvýšit se má daň u novin. Časopisy podle vládního návrhu zůstanou ve snížené sazbě, ta ale bude o dva procentní body vyšší.

Dopad na soukromé scény Stejná změna se bude týkat i vstupenek do divadel či na koncerty. Například u Národního divadla by se v cenách lístků odrazit neměla, veřejné kulturní organizace jsou totiž od daně z přidané hodnoty osvobozeny. Zvýšení sazby DPH ale pocítí soukromé scény – například pražské Divadlo Na Jezerce. „Samozřejmě se to propíše minimálně v našem příjmu – v tom, co si budeme moct dovolit. Já si nejsem úplně jist, že můžeme zdražit vstupné, protože potřebuji, aby mi sem diváci chodili,“ poznamenal jeho ředitel Jan Hrušínský. „V tuto chvíli věříme, že ten dvouprocentní rozdíl se podaří absorbovat tak, aby to nedopadlo na koncové návštěvníky víc než v řádech desetikorun,“ uvedl výkonný ředitel festivalové asociace FESTAS Jiří Hlinka. Důležité je podle něj to, že se sazba DPH u vstupenek nezvýšila na jednadvacet procent – to by totiž mělo dopad také na zájem zahraničních hudebních hvězd.