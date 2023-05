V Česku žije asi 620 lidí, kteří nevědí o své nákaze HIV. Zlepšit to má nový plán

Devadesát procent těch, kteří znají způsob své nákazy, se nakazilo sexuální cestou. Postupně se snižuje podíl nakažených mužů majících sex s muži, naopak roste podíl nakažených při heterosexuálním styku, což je způsob častější u cizinců. V posledních pěti letech bylo z občanů Česka nakaženo téměř tři čtvrtiny při styku mužů s muži a pětina při heterosexuálním styku. Další lidé se nakazili při injekčním užívání drog, jinými způsoby nebo zdroj nákazy nevědí. U cizinců je podíl heterosexuálního styku jako způsobu nákazy téměř 41 procent.

Plán také upozorňuje, že více než 47 procent nakažených uvádí jako své bydliště Prahu, která je zároveň častým cílem sexuální turistiky mužů majících sex s muži. Zlepšit situaci může podle něj prevence včetně zvýšení dostupnosti kondomů, ale i preventivních přípravků, která brání nákaze. V roce 2021 je užívalo 745 osob.

Zvýšit by se podle návrhu měla také dostupnost jehel a injekčních stříkaček, protože zhruba 3,5 procenta nových případů jsou nakažení uživatelé drog. Navíc se zabrání i šíření dalších chorob, jako je žloutenka.

Virus HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít normální život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.