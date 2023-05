České brambory se letos zpozdí a podraží. Zemědělce trápí častý déšť a chladno

Podmínky pro sázení brambor stále nejsou ideální, jelikož půda je pořád mokrá, upozornil pěstitel Dominik Socha. „Dva dny zpátky pršelo a vidíme ty hroudy, které jsou ještě mokré. My bychom potřebovali, aby to více proschlo, aby se to lépe rozmělnilo a dalo se do toho líp sázet, ale jelikož má zítra pršet, nemůžeme čekat,“ podotkl zemědělec.

Podobné jaro pěstitelé nepamatují

Letošní průběh prací je podle něj hektičtější a náročnější. Často musí pěstitelé sázet i v noci. „Jiné roky jsme mohli prokypřit, nechat proschnout, narýhovat, prosít. Letos co dva tři dny prší, je to takové na úchytku, takže se to musí udělat všechno naráz,“ postěžoval si Socha.

Podobný průběh jara nepamatuje ani Libor Janečka, který se věnuje pěstování brambor přes třicet let. „Nebyl jediný rok, kdybychom přetáhli konec dubna. Letos nám bohužel ještě něco málo zbývá. Ale mám zkušenost, že pokud je na vině příroda, tak ona to vždycky nějak dotáhne,“ říká pěstitel.