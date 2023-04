Plynu bude dostatek, otázkou je cena, podotýká šéf Pražské plynárenské s tím, že vliv může mít i Čína

„V momentě, kdy havaruje tanker nebo se dodavatelský řetězec ucpe, tak tady není bezpečnostní zásoba, která by dokázala plyn nahradit. Máme velmi křehkou situaci, kdy to zvládneme, ale nesmí nikde nic haprovat,“ zmínil s tím, že současná situace je ale relativně stabilní.

Podotkl, že v dohledné době by se cena mohla pohybovat pod dvěma korunami za kilowatthodinu. Zákazníkům, kteří nyní chtějí přehodnotit stávající smlouvy či žádat nové ceníky, by doporučil, aby ještě počkali. „Ještě bych tomu dal dva měsíce. Dodavatelé budou postupně ty ceny upravovat, ceníky jsou už upraveny pod stropy. Otázkou je, jestli před létem by nemohla být trochu lepší doba, pak je otázkou, jestli fixovat cenu na rok, či na dva,“ dodal.

Zmínil rovněž, že vládní cenový strop svoji roli splnil a funguje dobře. „Vnesl velkou stabilitu do očekávaní všech a svoji roli hrál. Podmínky jsou nastaveny férově pro obě strany.“

Varování Gazpromu? Hysterie, hodnotí Pacovský

Pacovský také reagoval na prohlášení ruské státní plynárenské společnosti Gazprom, která varovala, že pro Evropu bude v budoucnu velmi obtížné doplnit zásobníky plynu, a upozornila, že v nynější topné sezoně Evropě pomohlo relativně teplé počasí, které se příští zimu nemusí opakovat. Šéf Pražské plynárenské míní, že jde o hysterii, která se opakuje každé tři měsíce. „Myslím, že už sami nevěří, že taková situace nastane.“

Dodal, že není přesvědčen o tom, že Rusko má plnohodnotnou náhradu za plyn do Evropy. „Nedovedu říct, jestli je schopno omezit těžbu, myslím, že moc ne, ale rozhodně to pro Gazprom problém je. Není to tak, že to, co proudí do Evropy, přehodí do Číny, a když už, tak jim to bude trvat mnoho let.“