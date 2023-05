V Německu cestující pořídí nástupce loňských devítieurových lístků. Celostátní jízdenky nabízí i jiné země

Celoněmecké jízdenky neplatí ve spojích kategorií ICE, Eurocity a Intercity, ale i to má své výjimky. Regionální doprava je v Německu zejména na železnici od začátku století velmi široký pojem. V roce 2003 byla zrušena kategorie vlaků Interregio, kterou lze přirovnat k českým rychlíkům. Vlaky byly dálkové, ale zastavovaly častěji než Intercity a obsluhovaly i některé trasy, kde je vlak pomalý, a tedy méně zajímavý než na rychlých hlavních trasách. Jako náhradu některých linek Interregio zavedly spolkové země vlaky, které jsou označovány jako regionální, ale se svými předchůdci jsou co do rychlosti srovnatelné.

A tak jsou v Německu označené jako regionální spoje například mezistátní vlaky Praha–Mnichov, jezdívaly „regionální“ vlaky Drážďany–Norimberk (ty dnes již neexistují, protože po elektrizaci tratě z Hofu do Zwickau byly rozděleny na jižní dieselovou a severní elektrickou větev) a před covidem jezdily také regionální vlaky Berlín–Hannover–Hamburk. Kromě toho je v poslední době čím dál častější, že jsou dálkové vlaky v části své trasy zařazeny i do zemské dopravní obslužnosti, čili že v nich platí i jízdenky pro regionální dopravu. Například vlaky ICE, které jezdí ze severoněmeckého Stralsundu do vnitrozemí, jsou mezi městem Prenzlau a Berlínem zároveň označeny jako braniborský regionální spoj.