Osm tisíc „na oběd“ úplatek nebyl, odmítl u soudu vinu rozhodčí

Soud zatím stihl vyslechnout vedle Berbra, který jakoukoli vinu důrazně odmítl, také dalších šest obžalovaných. Jednání bude pokračovat výslechy dalších obžalovaných v týdnu od 15. května.

V pátek vypovídali bývalí sudí Jiří Houdek a Michal Myška a bývalý delegát Jiří Kabyl, obžalovaní kvůli zápasu Vyšehradu proti Sokolovu z roku 2019. Rozhodčí podle státního zástupce přijali od tehdejšího sportovního ředitele Vyšehradu Romana Rogoze úplatek, aby svým výkonem ovlivnili výsledek zápasu ve prospěch Vyšehradu, a delegát Kabyl, aby pak v hodnocení úmyslně pominul některá sporná rozhodnutí rozhodčích či aby mlčel o jejich podplacení, stojí v obžalobě.

Houdek, Myška i Kabyl vinu popřeli. Houdek sice přiznal přijetí peněz od Rogoze, tvrdil ale, že to byly peníze na oběd pro rozhodčí a delegáta. Když totiž přijeli na utkání, Rogoz se jim ihned omlouval, že pro ně nemá připravenou kabinu ani občerstvení, a osm tisíc korun jim po zápase předal, aby si sami koupili oběd.

„Nepovažoval jsem to za nějaký úplatek ani za nějakou kompenzaci za naše jednání. Jinak bych si to nikdy nevzal. S čistým svědomím mohu říci, že jsem to nebral jako úplatek. Navíc ta částka je tak malá, že je nepochopitelné, že by pro nás bylo nějak zajímavé nechat se takovými částkami uplácet,“ řekl Houdek, který podle svých slov peníze rozdělil mezi rozhodčí a delegáta. Odměna rozhodčích ve druhé lize byla podle něj patnáct tisíc korun.