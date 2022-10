Policie navrhla obžalovat sedm lidí a dvě firmy v případu manipulace zakázek ČD. Figuruje v něm bývalý fotbalový funkcionář Rogoz

Policie navrhla obžalovat sedm lidí a dvě firmy v případu manipulace veřejných zakázek Českých drah na náhradní autobusovou dopravu při výlukách. České televizi to sdělil státní zástupce Jan Scholle z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Případ vyplul na povrch v souvislosti s odposlechy Romana Rogoze, blízkého spolupracovníka někdejšího místopředsedy Fotbalové asociace (FAČR) Romana Berbra. Server Seznam Zprávy v únoru uvedl, že mezi obviněnými figuruje mimo jiné i Rogoz. Obviněným hrozí tresty od dvou do osmi let.