Jak Berbr vládl fotbalu? Záběry ukazují, co se dělo při zmanipulovaných zápasech

Berbr měl také k ovlivňování rozhodčích využívat svou manželku, bývalou šéfku rozhodčích Dagmar Damkovou. Ta není z ničeho obviněna a na sociálních sítích svého manžela hájí. Právě na společný vliv Berbra a Damkové si už před pěti lety začali stěžovat někteří do té doby významní rozhodčí. Vesměs museli skončit a Berbr s Damkovou na ně podali žaloby. Žádali po nich omluvu i peníze.

Spor rozhodčího Tomáše Kovaříka s Berbrem a Damkovou dokonce vyvrcholil justičním skandálem. Ukázalo se, že soudkyně, která nejdříve rozhodla v neprospěch rozhodčího, udržovala intimní poměr s tehdejším šéfem Fotbalové asociace a Berbrovým přítelem Miroslavem Peltou.

„Když jsem to zjistil, byl jsem samozřejmě v šoku. Na druhou stranu průběh toho jednání byl tak divný, že samozřejmě naznačoval, že je tam rozhodně něco nekalého, že to nemůže být normální, že by zničehonic nedovolila předvolat svědky,“ vrací se k událostem Kovařík.

Soudkyni potrestal Nejvyšší správní soud ročním snížením platu a žaloba na Kovaříka skončila u dalších soudů s opačným výsledkem. Berbr s Damkovou prohráli.

S kauzou se spojuje mafie napojená na sázení v Asii

Některé žaloby ale stále soudy nedořešily. „Nedůvěra v náš fotbal byla obrovská a za vším stál Berbr, to bylo něco, s čím jsem prostě nemohl souhlasit. A byl jsem jeden opravdu z těch prvních, co jsem na to upozorňoval a se zlou se potázal,“ dodává bývalý reprezentant Ladislav Vízek, na něhož Berbr také podal žalobu.

Kdo měl z celé kauzy ovlivňování zápasů v nižších ligách profit? Spekuluje se o spojení kauzy Berbra se sázkařskou mafií napojenou na asijské on-line sázkové kanceláře. U českých kanceláří totiž nelze na nižší soutěže sázet tolik, aby dávaly smysl stotisícové úplatky. Zpravidla se totiž neprosází velké peníze.

„Podezřelé by to bylo například na divizi už od částky, která převyšuje pět tisíc korun. A když se bavíme o třetí lize, tak tam je to například deset tisíc korun. To už může být velmi podezřelé. Takže jedna z variant je, že pokud se takové sázky vůbec děly, tak probíhaly v zahraničí,“ myslí si Pavol Boško, bookmaker sázkové kanceláře Tipsport.

Obvinění z rozsáhlé korupce ve fotbale každopádně přišlo v době, kdy se ještě Fotbalová asociace nevzpamatovala z obvinění svého bývalého předsedy Miroslava Pelty. Obvinění Romana Berbra může spustit roky očekávané zemětřesení v zákulisí českého fotbalu. Výzvy k odstoupení ale vedení asociace zatím nevyslyšelo.

Už se však ozývají hlasy, že možná nešlo jen o manipulování s druholigovým či třetiligovým fotbalem. „Já se bohužel domnívám, že v průběhu vyšetřování se ještě ukáže, že i ta první liga možná byla tímhle ovlivněna,“ myslí si Pavel Šedlbauer, předseda představenstva FC Teplice, s tím, že by teď konečně mohlo dojít k očistě českého fotbalu.