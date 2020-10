Berbr skončil ve vedení fotbalové asociace. Členy komise rozhodčích odvolal výkonný výbor

Berbr odstoupil z postu místopředsedy, funkce člena výkonného výboru i pozice předsedy Plzeňského krajského fotbalového svazu. Rezignaci oznámil krátce poté, co skončilo mimořádné jednání výkonného výboru. „Jak je obecně známo, pan Berbr byl vzat do vazby a momentálně k němu může pouze jeho právní zástupce. Rezignace byla doručena prostřednictvím jeho právního zástupce sem na sekretariát,“ řekl na tiskové konferenci generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Ovlivňováním sportovních zápasů by se měl zabývat speciální policejní útvar

Podle Malíka je prioritou nastavit chod asociace tak, aby neumožňoval v budoucnosti vznik podobných situací. Ligová fotbalová asociace tak musí mít nástroj zaručující jak absolutní nezávislost rozhodčích, tak i efektivní kontrolu komise, zejména pak v oblasti rozdělení jednotlivých sudí do zápasů. „Nebudu zde lhát, nemám nyní konkrétní recept na takový nástroj, ale jsem připraven na diskuzi, jsem otevřen názorům,“ řekl Malík.

Malík by tak měl s představiteli státních institucí podnítit vznik specializovaného policejního útvaru, soustředit by se měl na ovlivňování zápasů nejen ve fotbalu. Dojít by mělo také k mimořádné kontrole financování krajských svazů, speciálně by se kontrola měla zaměřit na Plzeňský krajský fotbalový svaz, v jehož čele stál právě Berbr.

Český fotbal si podle Malíka musí opětovně získat důvěru fanoušků i veřejnosti. „Ve výsledku jsme vinni my všichni,“ uvedl, někteří nečinností, jiní zase svými chybami. Sám kvůli korupční aféře, kterou označil za útok na podstatu fotbalu, uvažoval i o vlastní rezignaci. Upozornil také, že koronavirová pandemie fotbalové pracovníky „donutila vydat ze sebe maximum maxima možného“. Na ně by pak podle předsedy asociace nemělo být nahlíženo negativně skrze optiku současné kauzy.

Organizovaná skupina se měla zaměřit hlavně na druholigový Vyšehrad

Berbr je jednou z 20 obviněných osob v kauze údajného ovlivňování výsledků zápasů nižších soutěží prostřednictvím rozhodčích. Místopředseda FAČR za Čechy byl v neděli vzat do vazby, do níž podle České televize putovali také sportovní ředitel druholigového Vyšehradu Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grimm a bývalý prvoligový hráč Michal Káník.

Kriminalisté tvrdí, že ovlivňování zápasů řídila organizovaná zločinecká skupina. Podle médií šlo hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018 až 2019 postoupil ze třetí do druhé ligy. Jaká měla být Berbrova role, zatím není jasné. Média místopředsedu FAČR dlouhodobě označují za kontroverzní osobu, která má coby bývalý rozhodčí velký vliv na sudí i na dění v celém českém fotbale.