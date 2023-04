V březnovém modelu Kantaru si pohoršily vládní strany s výjimkou Pirátů. ANO vede

Podle březnového modelu by hnutí ANO získalo 29,5 procenta, meziměsíčně se tak jeho výsledek nezměnil. Podle autorů průzkumu se potvrzuje stabilizace přízně kolem třicetiprocentní hladiny. Na druhém místě by byla ODS se ziskem dvaceti procent. Pro ni jde o propad o 1,5 procentního bodu ve srovnání s únorem. Naopak Piráti na třetím místě si v modelu polepšili oproti minulému měsíci, a to o dva procentní body na jedenáct procent.

SPD by dosáhla na osm procent. STAN by získal 5,5 procenta, což je meziměsíčně o 1,5 procentního bodu horší výsledek. Do Poslanecké sněmovny by se podle březnového modelu dostala i ČSSD s pěti procenty. Ta v ní v současnosti nezasedá. Zato TOP 09 a lidovci by se do dolní komory nedostali, model jim přisoudil čtyři, respektive tři procenta.

Autoři průzkumu nicméně poznamenávají, že u všech stran kolem pětiprocentní hranice je vstup do sněmovny nejistý.

Přísaha by měla 3,5 procenta. Nově se v modelu objevuje strana PRO 2022, a to se třemi procenty. Podle výzkumu čerpá z elektorátu SPD, Trikolóry nebo Přísahy. Komunisté by měli 2,5 procenta.