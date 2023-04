Na tlak poptávky nereagují ceny, říká Prokop. Jurečka čeká, že u řady základních potravin zdražování přestane

„Prstem se ukázat nedá, sešlo se více faktorů,“ vysvětluje vicepremiér Jurečka růst cen potravin v Česku. „Podání ministra Nekuly k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je namístě, některé položky se vymykaly středoevropskému průměru. To jsou momenty, kdy by úřad měl více dohlížet na trh,“ dodává Jurečka. U zemědělců se ale prý viník hledat nemůže.

Jurečka odmítá státní intervenci do cen, jak navrhují odbory. „V Maďarsku se ukázalo, že to krátkodobě může přinést pozitivní efekt pro zákazníka, ale dlouhodobě to znamená velký problém, rozkolísá to trh, nabourá vazby,“ říká. Podle Špicara je vhodné nechat nejprve vládu pracovat, ať prošetří, má-li podezření, že se někdo nechová tak, jak má. K regulaci cen podle něj doba ještě nedozrála.