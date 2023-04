Nejvyšší státní zástupce se zabývá případem firmy Chambon. Žalobce podal podnět k dovolání

Nejvyšší státní zastupitelství dostalo návrh na podání dovolání v případu transakcí kolem společnosti Chambon. České televizi to sdělilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje. Odvolací soud v kauze letos pravomocně osvobodil všech pět obžalovaných, mezi nimi i podnikatele a lobbistu Romana Janouška. Rozhodnutí o případném dovolání by mělo padnout do začátku května. Pokud by NSZ dovolání podalo, případem by se zabýval Nejvyšší soud.