V testu odpovídala umělá inteligence. Fakulta sociálních věd UK řešila první případ zneužití AI

Další oslovené vysoké školy zatím nedovolené použití umělé inteligence nezaznamenaly. Shodují se ale, že případné podvody by řešily jako plagiáty. „Procesy odhalování a postihování plagiátů jsou standardně nastaveny a řeší je disciplinární komise jednotlivých fakult,“ sdělil prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát.

Programy na odhalení AI zatím chybí

Školy mohou studenty potrestat až v okamžiku, kdy je zcela jasné, že byla nedovoleně využita umělá inteligence. To je stále problematické. „Pro učitele, který k rozpoznání takto vytvořené práce nemá vhodné nástroje, je to stejně těžké, jako poznat, že odevzdaný text napsal za studenta někdo jiný na objednávku,“ vysvětlil mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

A tak se univerzity snaží najít způsob, jak využití umělé inteligence rozpoznat. „Dostatečně účinný systém, který by dokázal zkontrolovat například kvalifikační práci z hlediska toho, zda při její tvorbě byla použita umělá inteligence, zatím neexistuje,“ uvedla mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Šárka Stará.

Tvorba těchto softwarů je ale v procesu. „Detektory pro odhalení textu, který generuje umělá inteligence, postupně vznikají, jejich používání ještě není rozšířené a univerzity jsou odkázány spíše na preventivní formy řešení tohoto problému a rozvíjení akademické integrity,“ doplnil Hájek. A právě jeden takový již využila FSV UK k odhalení prvního případu.

Využití AI na univerzitách

Strašákem ale umělá inteligence pro univerzity prý zatím není. Rády by samy totiž AI při vzdělávání využívaly. „Nástroje AI bezesporu promění výuku a také vědeckou práci v univerzitním prostředí – vlastně se tak již děje,“ řekl mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.

I přes to, že univerzity do budoucna vnímají využití AI pozitivně a jako nutnost, v tuto chvíli musejí studenti aplikace stále využívat s rozmyslem. „I když do budoucna vidíme možnost a prospěch využití Chat GPT (program na tvorbu textů) například jako robotického našeptávače, současné dopady aplikace na akademickou sféru jsou prozatím spíše problematické,“ uznává mluvčí Univerzity Karlovy Hájek.