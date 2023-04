Na opravy silnic musí jít stále víc peněz. Některé vozovky jsou rozbité brzy po stavbě

Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je asi tou nejizolovanější v Česku. Když ji v roce 2012 otevírali, obešlo se to dokonce bez velkých fanfár. „Většinou se stříhají pásky, přijede premiér, přijede ministr dopravy, teď tady není vůbec nikdo. Všichni mají strach sem přijet a vysvětlovat, proč to tady chtějí zpoplatnit,“ postěžoval si v roce 2012 tehdejší hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (ČSSD).

Povrch je na konci životnosti

Zatím jsou to jen drobné praskliny zalité měkčeným asfaltem. Podle silničářů je ale povrch na konci životnosti. „Už prakticky běžnou údržbou nejsme schopni zajistit, aby byla krycí vrstva v takové kondici, hlavně během zimního období, aby nedošlo k dalšímu narušení,“ řekl vedoucí provozního úseku karlovarské správy ŘSD Jiří Baloun.

Opravy v úseku starém dvanáct let už začínají. Omezení tam budou do konce května a podle dokumentu ministerstva se bude pokračovat úsekem starým necelých jedenáct let. „Životnost obrusu je dvanáct, třináct let. Pokud bychom to neopravili, problémy by se prohlubovaly a byly by jenom větší,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Každý rok víc peněz

Dálnic, které jsou kolem patnácti let staré, je přitom v Česku několik set kilometrů. Letos má Ředitelství silnic a dálnic na opravy silnic přes patnáct miliard korun a celkový rozpočet na provoz vychází asi na dvaadvacet miliard. Plán na příští rok je čtyřiadvacet miliard korun. To je jedna třetina rozpočtu na všechny silnice v zemi včetně stavby nových.