Prezident Pavel přijel do Moravskoslezského kraje. V Ostravě se sešel s Vondrákem, pojede i do Frýdku-Místku

Prezidentova návštěva Moravskoslezského kraje bude pokračovat i ve středu, kdy zamíří do Karviné.

Vedle setkání s politiky by si měla hlava státu v Ostravě prohlédnout nový kampus Ostravské univerzity na Černé Louce a večer se setká s veřejností v Dolní oblasti Vítkovic. Ve Frýdku-Místku bude hovořit se studenty gymnázia Petra Bezruče a navštíví automobilku v nedalekých Nošovicích.

Petr Pavel krátce po svém vítězství v prezidentských volbách uvedl, že by rád co nejdříve navštívil tři strukturálně postižené kraje, což byly zároveň jediné tři regiony, ve kterých získal ve druhém kole volby více hlasů Pavlův protikandidát Andrej Babiš (ANO). Zatímco v Ústeckém a Karlovarském kraji byl nový prezident již před svojí inaugurací, do Moravskoslezského kraje přijel až necelé tři týdny po ní.

Byl v něm ovšem také v době, kdy vrcholila kampaň před druhým kolem. Tehdy ho již na nádraží v Ostravě-Svinově vítaly davy lidí, tisíce dalších se zúčastnily setkání s tehdejším prezidentským kandidátem na Masarykově náměstí. Pavel uvedl, že ho zájem o jeho návštěvu překvapil.