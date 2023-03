Papír nestačí, daňové přiznání musí mnozí kvůli datovým schránkám nově podat elektronicky

Šárka Loukotová Novotná má živnostenské oprávnění na vedlejší činnost. Daňové přiznání vždy podávala na papírovém formuláři a udělala to i letos. Aktivační údaje do datové schránky zřízené státem jí do té doby totiž nepřišly.

„O pár dní později mi volali z finančního úřadu, že je problém, že jsem to podala písemně, protože tu datovou schránku už mám. Já jsem byla dost překvapená, říkala jsem jim, že mi ten dopis dosud nedorazil. Paní byla milá, ale říkala, že to musím podat znovu, jinak že by mi mohly hrozit nějaké pokuty,“ popisuje Loukotová Novotná.

Finanční úřady teď řeší až tisíce podobných případů. „Pracovníci finančních úřadů maximálně napínají síly k tomu, aby obvolali všechny ty subjekty, aby vlastně tu elektronickou formu splnily. Máme poměrně značnou úspěšnost v tom, že subjekty si to daňové přiznání opraví,“ pochvaluje si šéfka Generálního finančního ředitelství Simona Hornochová.

Lidé v elektronickém podání často chybují

Případnými sankcemi za nedodání přiznání datovou schránkou se úřad bude zabývat později. „Až budeme vědět, jestli se vůbec budou vyskytovat nějaké daňové subjekty, které tu povinnost nesplní,“ vysvětluje Hornochová.

I elektronické podání má ale jasně daná pravidla. Lidé v nich často chybují. „Není možné například si vytisknout formulář, vyplnit ho v tištěné podobě, podepsat ho, oskenovat a podat datovou schránkou. Podnikatelé by to měli opravdu vyplňovat prostřednictvím aplikace finanční správy,“ upozorňuje advokát z KPMG Legal Tomáš Kočař.

Pokud se lidé s podáním daňového přiznání zpozdí o pět pracovních dnů, pokuta jim nehrozí. V případě, že by ho ale neodevzdali vůbec, úřad jim může udělit sankci až do tří set tisíc korun.