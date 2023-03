Přijímačky v jídelně nebo tělocvičně. Gymnázia se chystají na deváťáky, nikdy takový nápor nezažila

Každý uchazeč musí sedět sám v lavici, do jedné třídy se tak normálně vejde 15 žáků. Gymnázium Na Vítězné pláni na Praze 4 ovšem obdrželo 1009 přihlášek k šestiletému studiu (loni to bylo 652) a škola nemá dostatek klasických tříd, kam by mohla uchazeče usadit.

„Budeme využívat jídelnu, tělocvičny. To jsou absolutně nestandardní podmínky,“ vysvětluje Pavla Imramovská, zástupkyně ředitele gymnázia Na Vítězné pláni na Praze 4. „Museli jsme vytahovat i starý ‚archivovaný‘ nábytek, který už byl určený na vyřazení.“

Podobný problém s prostory řeší i Gymnázium Oty Pavla na Praze 5. „Enormní zájem je na šestiletém gymnáziu, kam se hlásí na jednu třídu, tedy třicet žáků, 354 uchazečů,“ uvádí ředitelka školy Jana Hrkalová s tím, že takový zájem ještě nikdy nezažili. Všichni uchazeči se v prvním termínu do budovy nevejdou, proto využijí aulu Základní školy Praha-Radotín, která se nachází vedle gymnázia.

Na dalších školách museli přistavit do tříd lavice, aby se všichni uchazeči vešli. Místo obvyklých patnácti jich ve třídě může být až dvacet. „Bude plná celá škola, ale vejdeme se,“ uvádí ředitelka Gymnázia Voděradská na Praze 10 Jitka Fišerová. Podobně to vyřešili i na Gymnáziu Postupická na Praze 4. „Dáváme lavice navíc, které naštěstí máme,“ vysvětluje ředitelka Šárka Hurtlová.

Dohlížet na přijímačky nebudou jen učitelé

„Je to velmi náročné nejen prostorem, ale i personálním pokrytím,“ popisuje Pavla Imramovská. Dohlížet na přijímačky na Gymnáziu Na Vítězné pláni tak budou i administrativní pracovníci.

Tento problém ale nemusí řešit ředitelka Gymnázia Oty Pavla, které je jedno z nejmenších gymnázií v Praze. „Máme poměrně hodně učitelů na částečné úvazky,“ uvádí ředitelka Jana Hrkalová s tím, že učitelé vědí, že na přijímací řízení musí přijít všichni i pokud v ten den normálně neučí.

Místo školy do přírody nebo do kina

Aby se budovy středních škol pro přijímačky uvolnily, dostanou žáci buď ředitelské volno nebo pro ně školy připraví jiný program. Část žáků gymnázia Hostivice v okrese Praha-západ proto vyjede na terénní exkurzi do Krušných hor. Další část se zúčastní jazykových aktivit po Praze. Na Gymnáziu Oty Pavla zase dostanou studenti pro první termín přijímacího řízení na šestiletý obor studijní volno. Ve druhém termínu pak navštíví kino.

Jednotné přijímací zkoušky se letos budou konat 13. a 14. dubna pro čtyřleté obory a 17. a 18. dubna pro víceletá gymnázia. Odborníci očekávají velký převis především u gymnázií, u kterých se zájem meziročně zvýšil o desetinu. Celkem letos školy přijaly 212 tisíc přihlášek, o dvanáct procent více než minulý rok. V devátých třídách je nyní podle ministerstva školství 106 tisíc školáků. Každý mohl podat dvě přihlášky.