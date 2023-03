Pomáháme demokracii, řekl Hayato Okamura k cestě Pekarové Adamové na Tchaj-wan

„Kdyby došlo k tomu, že by Čína vojensky napadla Tchaj-wan a ten by podlehl, byla by to obrovská ztráta pro demokratický svět. A je z toho velká obava,“ uvedl Okamura s tím, že americká vláda již avizovala, že by se do takového konfliktu zapojila.

„Jedna z nejbližších velkých základen je na japonském ostrově Okinawa. To znamená, že i v Japonsku realisticky musejí myslet na scénář, že i Japonsko by bylo vtaženo do válečného konfliktu. Tomu musíme stůj co stůj zabránit. Tím, že podpíráme tchajwanskou demokracii, tak také bráníme válečnému konfliktu,“ míní poslanec.

Okamura také podotkl, že se v současném světě přetlačují demokratické země s autokraciemi, a je potřeba neustále pro demokracii pracovat, byť v malém měřítku. „Já pamatuju ještě komunistický režim, a tehdy to byly malé skupiny aktivních občanů na Západě, kteří si dali tu práci a jmenovitě podpořili třeba některé české vězně – samozřejmě Václava Havla, což bylo důležité znamení. I když nešlo o kvantitu, tak nakonec to připravilo velkou změnu, které jsme se dočkali v roce 1989,“ uvedl s tím, že teď je důležité demokracii pěstovat a pomáhat tam, kde ji nemají.