Lidé pracující na dohodu budou mít nárok na dovolenou, podle TOP 09 je firmy nezaměstnají

Brigádníků, kteří v aquacentru pracují na takzvané dohody, je denně kolem deseti, o víkendech nebo v sezoně to ale bývá i desetkrát víc. „Když se ohlédneme za celým rokem, máme něco k 600 smlouvám s brigádníky. V drtivé většině naši zaměstnanci na DPP jsou studenti, pracují na pozicích animátor, pokladní, plavčíci a potom samozřejmě pozice v gastru,“ popsala ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková.

„Záleží, jak si člověk poskládá rozvrh ve škole, ale když se mu podaří do tří dnů udělat si školu, tak mu potom zbyde čas právě i chodit na ty brigády,“ upřesnil student.

Podle chystané novely zákoníku práce by lidé měli mít nárok na dovolenou, pokud jejich pracovněprávní vztah trval alespoň 28 dnů a pokud zaměstnanec odpracoval alespoň 80 hodin. Ministerstvo práce (MPSV) argumentuje tím, že jde o povinnou implementaci jedné z evropských směrnic.

„Já z toho žádnou velkou radost nemám. Vnímám, že to je do určité míry určitá komplikace pro zaměstnavatele. Jako Česká republika jsme na to už dotazováni Evropskou komisí, hrozí nám tady i vedení infringementu a potom i platba sankcí,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Brigádníci skončí na černém trhu

S návrhem nesouhlasí TOP 09 a chce, aby se jednalo o úpravě těchto podmínek. Naopak zástupci opozice ho vítají.

„Obáváme se toho, že je to požene na černý trh práce, že mnozí z nich ve své podstatě nakonec nebudou zaměstnáváni ani na tento typ úvazku, ale právě načerno,“ upozornila šéfka TOP 09 a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Přikláním se k tomu, aby byla nejen evidence na MPSV všech těch dohod, ale taktéž aby měly uplatněny nějaká práva, která jsou podobná, neříkám úplně stejná, ale podobná zaměstnancům,“ dodal místopředseda poslanců ANO Aleš Juchelka.

A na výsledek čekají i v aquacentru. Kromě toho, že by se jim zvýšila administrativa, odhadují, že by jim náklady vzrostly o zhruba čtyři miliony ročně. Naopak brigádník Matěj Chochola by dovolenou přivítal.