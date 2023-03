SLEDUJTE: Interview ČT24 se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Zuzana Čaputová má před sebou poslední rok a několik měsíců svého prvního mandátu slovenské prezidentky. Než její mandát vyprší, čekají Slovensko předčasné parlamentní volby, po kterých tak bude i na ní, kdo se stane novým premiérem. Na druhé straně předvolební kampaň zasahuje i do plánů Čaputové, protože ta se spolu s českým prezidentem Petrem Pavlem chystá navštívit Kyjev. Válka na Ukrajině a slovenská pomoc napadené zemi je přitom jedním z významných předvolebních témat. Den poté, co přijala v Bratislavě Pavla na jeho první zahraniční cestě, je slovenská prezidentka hostem Interview ČT24. Jeho tématy jsou nadcházející volby, vztahy s novým prezidentem i to, jak snadno se na Slovensku šíří dezinformace.