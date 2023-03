Stromy padají pod náporem větru, mnoho jich skončilo na silnicích a železničních tratích

V noci měli hodně práce zejména hasiči na Vysočině. Od půlnoci zaznamenali přes 30 výjezdů, nejčastěji odklízeli stromy a větve z vozovek. Nejvíc zásahů měli na Jihlavsku. Nikdo neutrpěl zranění, ujistila mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Na severu Čech je – nejen kvůli větru, ale i kvůli sněžení – pro nákladní dopravu uzavřena silnice I/10 ve stoupání z Tanvaldu do Harrachova. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci.

„V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn,“ uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Podle silničářů se nad Tanvaldem tvoří náledí, které může překvapit řidiče také na silnicích I/35 u Rádelského mlýnu a Žďárku, ale i na silnici I/13 kolem Práchně a Albrechtic.

Kvůli popadaným stromům se také zastavil provoz na mnoha železničních tratích. Kvůli poškozenému trakčnímu vedení nejezdí vlaky přes jihlavské městské nádraží, naopak již jezdí přes Jindřichův Hradec. Přerušen je kvůli poškozené troleji provoz na mezinárodní trati z Čekých Budějovic do Rakouska. Před padlým stromem zastavil ráno osobní vlak na trati z Kolína do Ledečka, z Rokycan do Nezvěstic, z Tábora do Horní Cerekve a do stromu narazil vlak mezi Táborem a Pískem. Zprovoznit se železničářům již podařilo posázavskou trať z Čerčan do Světlé nad Sázavou.