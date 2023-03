Ministerstvo slibuje navýšení kapacit dětských lékařů. Péči o ukrajinské uprchlíky podpoří OSN

I na tento personál však mohou ordinace praktických lékařů pro děti a dorost čerpat peníze. Podle místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hany Cabrnochové ji získají ordinace, které přijaly loni do péče větší množství dětí, ať českých, nebo ukrajinských. „Nejvyšší podporu získají ty, které za posledních šest měsíců loňského roku registrovaly více než dvě stě dětí,“ upřesnila.

„Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví jsme umožnili přístup k základním zdravotnickým službám již více než deseti tisícům dětí a žen, a to prostřednictvím devíti ambulantních center v pěti nemocnicích. Plánujeme tuto spolupráci i nadále rozšiřovat, podpořit více nemocnic a pětadvacet ordinací praktických lékařů pro děti a dorost po celé zemi,“ uvedla vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR Julia Olejnyková.

UNICEF poslal do Česka od začátku uprchlické krize související s válkou na Ukrajině 140 milionů korun, z toho 30 milionů bylo určeno ambulancím. Projekt fondu OSN konkrétně podporuje vznik, vybavení, personální zajištění a částečně i provoz ordinací praktických lékařů pro děti a dorost v nemocnicích.

Nejvíc uprchlíků od začátku války na Ukrajině zůstalo v Praze. Podle Cabrnochové evidovala ve městě Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejímiž klienty je většina uprchlíků, 30 tisíc dětí. „Pokud by každé potřebovalo zdravotní péči, znamenalo by to 150 dětí na každou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost,“ upozornila.

Ministerstvo slibuje, že se kapacity zvýší až o 12 tisíc dětí, aby měl příchod uprchlíků co nejmenší dopad na dostupnost zdravotní péče.

Od začátku velké ruské invaze na Ukrajinu loni 24. února přišlo do Česka asi 490 tisíc uprchlíků, třetina z nich jsou děti. Část z nich se vrátila na Ukrajinu nebo pokračovala do dalších zemí, přesná čísla budou mít úřady na konci března, kdy je pro zachování víza nutná přeregistrace.