Deska připomínající odbojné příslušníky SNB před lety zmizela z prezidia. Pamětník usiluje o její návrat

Karel Bažant sloužil mezi lety 1945 a 1948 jako příslušník leteckého sboru SNB. Rukama mu při práci prošly kořistní messerschmitty 109G i jejich poválečné verze s českým označením.

V roce 1948 s kolegy chystal útěk do Británie. Jenže se na to přišlo. Strávil měsíce ve vazbě, k SNB už se nikdy nevrátil, ale soud ho nakonec pro nedostatek důkazů zprostil.

S těmi, kteří takové štěstí neměli, se přesto cítil spojený. Po roce 1989 sháněl několik let údaje i povolení pro pamětní desku připomínající dvě desítky popravených příslušníků SNB. V roce 1996 se jí dočkal, jenže v roce 2015 z policejního prezidia zmizela a už se nevrátila.

Upravený seznam

„Deska obsahuje faktické chyby, a proto není aktuálně vystavena. Muzeum v současné době pracuje na jejich odstranění, nicméně se jedná o složitý a zdlouhavý proces,“ reagoval na dotaz ČT ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Do věci se teď vložili studenti z pražského Gymnázia Paměti národa. A věří, že to, co nezvládli policejní historici za sedm let, se jim podařilo za týden. Upravený seznam právě ladí.

Těžko odhadovat, kdy a kam se deska vrátí. Karlu Bažantovi bude letos 99 let a byl by rád, kdyby ji znovu viděl dostupnou lidem.