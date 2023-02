Edmundova soutěska zůstane letos zavřená. Nebezpečí pro turisty je příliš velké

Soutěsky byly dříve zavřené pouze během světových válek. Letos se ale starosta Hřenska rozhodl, že Edmundovu soutěsku návštěvníci kvůli bezpečnosti neuvidí. Jsou nad ní totiž stovky ohořelých stromů a skály se stále drolí.

„Nevezmu si na svědomí, kdyby tam turisté šli a stalo se něco špatného. Byl by to velký právní problém pro mě i pro obec,“ vysvětluje své rozhodnutí Zdeněk Pánek.

Skály spadají pad národní park, cesta k nim ale patří Hřensku. Také mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov potvrdil, že riziko úrazu je v oblíbeném turistickém místě vysoké.

Soutěsky jsou přitom pro Hřensko dlouhodobě hlavním zdrojem příjmů, a proto nyní město zastaví některé investice. Destinační agentura odhaduje, že zavřená soutěska odradí až čtyřicet procent turistů.

Obtížnější přístup k Divoké stezce

Soutěsky jsou nad Hřenskem dvě. Známější je Edmundova, za ní je ještě jedna kratší, Divoká, kde nehořelo. Turisté se do ní ale po požáru dostanou po jediné otevřené, velmi strmé přístupové cestě. „Je to pět set metrů a je to taková prověrka. Drtivá většina lidí se u nás potom zastaví. Otázkou je, jak moc těch lidí do soutěsky bude chodit,“ zamýšlí se majitel jednoho z hotelů Roman Pluháček.

Dostat se k Divoké stezce tedy bude letos výrazně těžší. „Ubydou handicapovaní lidé, starší lidé a rodiny s malými dětmi. Dostat se do soutěsky bude obtížné,“ je si vědom starosta Pánek.

Na sezonu bude také potřeba jen třetina převozníků. Hřensko proto doufá, že je najme národní park, aby odklízeli stromy, nikdo se totiž v místní řece neumí pohybovat tak jako oni.