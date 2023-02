Útvar pro ochranu prezidenta bude strážit Pavla až po inauguraci. Spekuluje se o nedůvěře v jednotku

O bezpečnost Petra Pavla se ale už v sobotu, tedy v den, kdy končilo hlasování, starali příslušníci z Ochranné služby Policie ČR. Ti běžně chrání například ústavní činitele. „Jde o ochranu v souladu se zákonem o policii, která je poskytována do doby inaugurace nově zvoleného prezidenta,“ podotýká mluvčí Policejního prezidia Jozef Bocán.

Spekulace o ochraně

Šéf útvaru Ochranné služby Policie ČR Jiří Komorous se poblíž nového prezidenta osobně objevil například v Národním muzeu. Média i někteří policisté proto začali spekulovat o tom, že Petr Pavel Útvaru pro ochranu prezidenta nedůvěřuje. Sám to v několika vyjádřeních naznačil a o policejní ochraně mluvil také v úterý s ministrem vnitra. „Jsme se bavili, jak do budoucna zajistit ochranu prezidenta v období do inaugurace, možná i po,“ uvedl Pavel.

„Určitě jsem neřešil konkrétně, kdo to bude, ale požádal jsem policejního prezidenta Martina Vondráška, aby se spojil s šéfem ochranné služby generálem Komorousem a zároveň, aby se spojil s panem prezidentem Pavlem a ten model našli,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Nejen proto zamířil policejní prezident Martin Vondrášek ve středu na Pražský hrad. Po setkání se k tomu nechtěl vyjadřovat. „Šlo skutečně čistě o poděkování a vyjádření podpory do následujícího období, neřešily se jakékoli konkrétní kroky, které budou následovat,“ uvedl mluvčí Bocán.

Martin Vondrášek prý své kolegy z Útvaru pro ochranu prezidenta ujistil, že po inauguraci Petra Pavla převezmou zajištění jeho bezpečnosti. Tak, jak to ukládá platná legislativa.