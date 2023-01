Czech Press Photo vyhrála fotografie z masakru v ukrajinské Buče

„V Buče jsem pobýval několik dní. Smutnou symbolikou tohoto města se stal masový hrob čítající přes tři sta těl civilních obětí, často surově popravených. Ve chvíli, kdy jsem byl v Buče, bylo právě nalezeno místo, kde Rusové popravili zastřelením šest osob – dva muže, čtyři ženy. Jedna z žen byla údajně ještě v nezletilém věku. Všichni zastřelení byli politi hořlavinou a zapáleni, armáda takto chtěla zahladit stopy. Buča, to jsou obrazy sbírání lidských ostatků zavražděných civilistů, mrtvý muž ležící na zemi stále svírající svazek klíčů od domu nebo pes věrně čekající u těla svého pána,“ popsal vznik fotografie Vojtěch Dárvík Máca.

Vítězný snímek ukazuje zavražděného obyvatele Buči ležícího na ulici, vedle něj sedí pes. „Je důležité ukazovat i takto šokující obrazový materiál, protože lidé mnohdy nevědí, co se tam skutečně stalo. Oběti byly mučeny, zavražděny a tyto příběhy musí veřejnost vidět,“ řekl člen poroty, ukrajinský fotograf Jevhen Maloletka.

Vítězná fotka je z prvního dne, kdy je Buča osvobozena a přijíždí první novináři. Zaznamenávali tedy, co kolem sebe vidí. Mrtvá těla na ulici a zkázu a spoušť. Vítězná fotka málem nevznikla, protože s ní byly spojeny tak silné emoce, že měl fotograf na volné noze Máca co dělat, aby ji vyfotil.

Ale i díky tomu, že byl na místě jeden z prvních novinářů, chodili se za ním místní lidé, aby se šel podíval, co se tam stalo. „Pojďte to nafotit, ať to vidí svět.“

Snímky z Ukrajiny soutěži dominovaly

Snímky z Ukrajiny letošní soutěži podle očekávání dominovaly. Máca se sérií snímků z Ukrajiny zvítězil i v kategorii Aktualita, ukrajinská témata se umístila i na předních příčkách kategorií Reportáž a Každodenní život. V nich zvítězili Milan Bureš a Jarmila Štuková.

Mezi vítězi v dalších kategoriích jsou Petr David Josek, Roman Vondrouš, Lukáš Bíba, Michal Červený a Michal Fanta. V kategoriích Czech Photo Junior porota ocenila Anežku Veselou, Lukáše Polanského a Kláru Miu Krečmerovou. Speciální cenu Czech Photo získal Tadeáš Kučera, jenž zachytil následky raketového útoku ve Lvově.