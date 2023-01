Dlouho si nebyl jistý, že bude mít podporu, vzpomíná na zvolení Havla před 30 lety Žantovský

„Václav Havel to prožíval poměrně intenzivně. On si nebyl dlouho jistý, jestli skutečně bude mít podporu té rozhodující části Poslanecké sněmovny a stran v ní zastoupených,“ komentoval třicet let starou událost ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. To však bylo podle něj pro Havla typické. „On o sobě pochyboval dlouhodobě, celoživotně. Na jedné straně to byl výraz slabosti, ale na druhé straně právě z těch pochyb a jejich překonávání plynula jeho síla,“ dodal.

S ohledem na obavy Havla bylo podle tehdejšího místopředsedy sněmovny Jiřího Vlacha důležité rozložení sil v dolní komoře. „Poté, co komunisti byli tehdy z mého pohledu v roce 1990 a 1991 takoví přikrčenější a potichu, tak v roce 1993 se už otřepali a kritizovali všechny složité kroky, které bylo nutno provést. V roce 1992 získali přes čtrnáct procent hlasů a měli ve sněmovně druhý nejsilnější klub,“ připomněl.

Komunisté tehdy měli v dolní komoře 35 poslanců. „Postavili kandidátku na prezidenta – paní Marii Stiborovou, která získala 49 hlasů, tedy více, bež bylo poslanců v klubu. Předpokládám, že ji volili někteří sociální demokraté. Byl tam i další kandidát Miroslav Sládek, tehdy republikánský šéf, kterého podpořilo čtrnáct poslanců,“ řekl a připomněl, že i Václav Klaus měl tehdy na spoustu věcí jiné názory než Havel. „Byli tam (v ODS) lidé, kteří respektovali názor svého šéfa (Klause),“ dodal.