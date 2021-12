Václav Havel byl dobrý brach, nepochybuje prezidentův dvorní fotograf Tomki Němec

V šestadvaceti letech přišel Tomki Němec na Pražský hrad a řekl, že by chtěl fotit Václava Havla. A ono to vyšlo. „Je to výjimečné, souvisí to s absolutním třeskem ve společnosti, je nepředstavitelné, že by se dneska něco podobného opakovalo,“ je si vědom.

Vyslán byl studentskou agenturou, aby pořídil snímky při Havlově inauguraci. „Ráno jsem zazvonil doma, pak jsme se všichni svezli na Hrad. Pro Václava Havla to byla samozřejmě také nová situace. A tím začalo to road movie,“ vypráví Němec.

Už toho nech, prosím tě

Chvíli mu ale trvalo, než se vůči prvnímu českému prezidentovi zbavil přehnané úcty. Havel ho naopak nijak neomezoval. „Co se týká focení, Václav Havel se neprožíval, bylo mu to asi dost jedno, protože mě k sobě pustil hodně blízko,“ uvědomuje si Němec.

Že by uvítal větší odstup, mu prý prezident naznačil jen párkrát. „Jednou mi v Norsku v helikoptéře řekl: Už toho nech, prosím tě. Já jsem pak z toho dva dny nemohl spát, protože jsem si vyčítal, že jsem ho přivedl do nějaké situace. A jednou, když měl důvěrný rozhovor s ruským velvyslancem, jsem vůbec nepochopil, že tam nemám co dělat. Poté mi řekl, že příště by bylo fajn, kdybych tam byl třeba deset minut, ale ne celou dobu,“ upřesnil.

Zprofesionalizovaný prezident

Němcův objektiv Havla „pronásledoval“ většinu dne. „A fotil jsem pořád, protože tak to mám nastavené: foť teď a tady, protože ten okamžik se už nebude opakovat,“ vysvětluje. Havlovým fotografem byl v prvních porevolučních letech, později se ještě do této funkce vrátil na přelomu milénia. Postřehl jistou změnu.

„Byl přede mnou trošku jiný Václav Havel, než jsem znal. Je to asi v pořádku, protože celý úřad se zprofesionalizoval. V devadesátých letech ho řídili přátelé, v době mého návratu už to byl úřad. Ale to nemyslím pejorativně, jen to fungovalo trošku jinak,“ snaží se Tomki Němec postihnout změnu hradní atmosféry. „Než se stal ‚profesionálním prezidentem‘, myšleno jako ti na západ od Chebu nebo v Americe, byl vlastně jako jeden z nás.“