Někam jsem to ukryl, pamatoval si Havel pouze o reportáži z vězení. Vyšla až nyní

Ztracený text sepsal Václav Havel na podzim roku 1977. Chartu spolu s dalšími disidenty zveřejnil v lednu, následovalo zatčení a čtyřměsíční vyšetřovací vazba. V Dálkovém výslechu, tedy v knižním rozhovoru, který s ním vedl z exilu novinář Karel Hvížďala, přiznal, že zhruba stostránkovou reportáž někam ukryl a už dávno neví, kde je. „Třeba ji někdy najdu,“ zadoufal.

Objevena ale byla až v pozůstalosti jeho blízkého přítele Zdeňka Urbánka. Text následně zrekonstruovala Knihovna Václava Havla.

Je krásné, když na člověka křičí

Havel v reportáži popisuje své první dlouhé vězení, které ho čekalo, když ho v lednu 1977 zatkli s první verzi Charty – dokument vyzýval k dodržování mezinárodních smluv o lidských právech, které komunistický režim sice ratifikoval, ale neřídil se jimi.

„Asi dva z přítomných estébáků na mne přitom dost hrubě křičeli. Později jsem teprve pochopil, jak to je krásné, když na člověka křičí: upevňuje ho to v jeho nesmiřitelnosti. Jsou-li laskaví, podstatně se zvyšuje nebezpečí, že se člověk zaplete do jejich sítí,“ psal Havel v reportáži.

Během čtyřměsíční vazby Havla příslušníci STB zpracovávali izolací a hrozbou dlouhého trestu. „Vytvářeli pocit při těch výsleších, jakoby ten zásah byl tak velký, že Charta vlastně skončila. Což nebyla pravda,“ upřesňuje spoluautor knihy, historik Petr Blažek.