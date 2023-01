Policie pátrá po ruském bankéři Popovovi ze zkrachovalé ERB banky. Má vazby na prominenty Putinova režimu

Problémem je, že Rusko s českou justicí přestalo spolupracovat. To může zkomplikovat vyšetřování. „Nejvíce úkonů zbývá provést právě v Ruské federaci. V současné době není zřejmé, zda nám ty úkony vůbec budou provedeny,“ uvedl státní zástupce Miloš Klátik.

Bývalého většinového majitele česko-ruské ERB banky Popova stíhá policie kvůli nevýhodnému nákupu dluhopisů za 1,5 miliardy korun. Podnikatel však zmizel – podle některých zdrojů odjel do Ruska.

Část peněz zmizela z banky tak, že ústav dával nezajištěné půjčky spřáteleným podnikatelům. Například v přepočtu půlmiliardový dosud nesplacený úvěr dostala firma sankciovaného ruského podnikatele Rubena Tatuljana.

Bývalý Tatuljanův spolupracovník České televizi sdělil, že si půjčku pamatuje – nicméně si nevzpomíná, na co peníze firma použila. „To bylo u Evropsko-ruské banky, ta, co to dávala,“ dodal.

Podíl z firmy Swicord převedl na ruskou podnikatelku

České úřady se zajímají i o bývalou Popovovu firmu Swicord. Ta sídlí vedle sídla banky v Karlových Varech a zabývá se pronájmem nemovitostí. Popov svůj podíl převedl na ruskou podnikatelku Irinu Chirkovovou. K převodu došlo po anexi Krymu v době, kdy na Popovova obchodního partnera Genadije Timčenka uvalily sankce Spojené státy.

Timčenko, se kterým Popov spolupracoval, nyní figuruje na všech sankčních seznamech. Finsko mu zmrazilo například známou Hartwall arénu. Právě kvůli vazbám na lidi z okolí ruského prezidenta Vladimira Putina prověřuje Popova i Finanční analytický úřad.