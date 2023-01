Vláda možná vypustí z programového prohlášení nižší odvody firem, řekl Jurečka

Na vládní úrovni se o vypuštění nižších odvodů podle Jurečky ještě povedou diskuse, ale z jeho pohledu není s ohledem na ekonomickou situaci a nutnost podporovat ohrožené sociální skupiny vhodná doba na podobnou změnu.„Musíme se podívat nejen na výdaje, ale také na příjmy, a v tomto kontextu si nemyslím, že je to reálné v průběhu příštích dvou let ještě zvládnout,“ uvedl s tím, že by šlo o výpadek příjmů rozpočtu v řádu desítek miliard korun.

Dodal, že největší změny v programovém prohlášení budou v energetické a daňové oblasti. Ve své sociální kapitole neplánuje škrtat, chce se zaměřit například na zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. „To jsou dvě velmi zranitelné skupiny lidí, rodiče s malými dětmi a lidé s různými typy handicapů,“ řekl.

Fiala: Není to vhodné řešení

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v pořadu uvedl, že ustoupení od snížení odvodů nepovažuje za vhodné řešení. „Máme jedno z největších zdanění práce a já si myslím, že i zaměstnavatelé a zaměstnanci byli rádi, kdyby ta dvě procenta šla dolů,“ podotkl s tím, že vláda by měla inflaci a ekonomické problémy obyvatel řešit spíše zastropováním cen energií a takzvaným sociálním tarifem.

Vláda podle něj neřeší příčiny energetické krize, jen její důsledky. „Důsledkem bude, že stát vydá sto až dvě stě miliard na kompenzace energií překupníkům a tyto peníze budou ve státním rozpočtu chybět,“ podotkl. „Vyrábíme za korunu a prodáváme za osm, zastropování je za pět, budeme to kompenzovat překupníkům, kteří jsou hlavně zahraniční – například německý RWE, i našim překupníkům, ale měli bychom vyhlásit sociální tarif,“ dodal. „Vyzývám vládu, aby převzala zodpovědnost za výrobu a distribuci a cenovou politiku minimálně elektrické energie v České republice.“

Středula: Zaměřme se na marže obchodníků

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že s krokem souhlasí. „Je to určitě dobrá zpráva, ale vláda by v těch dobrých zprávách měla pokračovat. My jsme připomínali, že vláda nemá vůbec nic napsáno o tom, že například otevře debatu k celému daňovému systému, nejen k jednotlivé dani, protože to je důležité,“ zmínil s tím, že kabinet by se také spíše než revizi programových dokumentů měl věnovat konkrétním krokům, jako například pomocí regulace cen s využitím zákona o cenách.

„Je tu platný a používá se 32 let, navrhuji použít takzvanou věcně usměrněnou cenu – tedy podívat se na marže, protože to tento zákon umožňuje,“ podotkl s tím, že by řešil marže u obchodníků s vodou, potravinami a stejně tak u elektrické energie. Dodal, že tento nástroj měla vláda už dávno využívat. „Jestli chceme řešit inflaci, tak to není jen čekaní na rozhodnutí České národní banky, ale i aktivní přístup vlády, která má nástroj, který může ochránit lidi a firmy,“ dodal.

Kabinet koncem loňského roku ohlásil, že se chystá revidovat programové prohlášení kvůli dopadům energetické krize a války na Ukrajině, zvýšeným výdajům i snaze snížit zadlužování státu. Změny chce připravit v prvním čtvrtletí.