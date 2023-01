Babiš přijel za voliči do Liberce. Vítaly ho výkřiky „Babiš na Hrad“ i „Pavel na Hrad“

Příznivci se s Babišem – jenž dorazil i s manželkou – fotografovali a žádali ho o podpis, odpůrci vykřikovali hesla proti němu, ale vše zůstalo v rovině slov, k žádným fyzickým potyčkám nedošlo. „Sleduji ho dlouhodobě. Je to tady jediný člověk, který tady v této zemi něco dokázal,“ řekl jeden z jeho příznivců. Podle odpůrkyně Babiš „nás okrádá a oblbuje, omezuje demokracii“.

Na Soukenném náměstí, kde je další Babišova zastávka, čekali rovněž stoupenci obou prezidentských kandidátů. Než expremiér dorazil, pokřikovali na sebe. Nakonec byl nutný i zásah policie. Nedošlo sice například k vážnějším potyčkám, ale dav přehradil tramvajové koleje. Policisté proto návštěvníky setkání s Andrejem Babišem z kolejí odsunuli, aby mohly tramvaje po trati z Fügnerovy k nádraží dál jezdit.

„Ať ho nechají mluvit“, „Mně je bližší Brusel než Moskva“, „Babiš je zlo, Pavel je peklo“, „Babiš to s námi jako jediný myslí dobře,“ znělo mimo jiné od přítomných. Monika Babišová, která uvedla, že je na podobném výjezdu s manželem poprvé, poznamenala, že slyšela hlavně volání odpůrců. „Není mi to moc příjemné. Je mi líto, že to musí manžel poslouchat, ale lidé na to mají právo,“ podotkla.