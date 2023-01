Hory jsou bez sněhu. Pravá zima zřejmě nepřijde

Nejvíc sněhu bylo v Česku za posledních dvacet let v zimě 2005/2006. Výrazné tání navíc přišlo až na začátku dubna. Naopak nejméně sněhu bylo v zimě 2013/2014. Až do jara bylo mimořádně málo sněhu i na nejvyšších horách.

Pro přírodu je množství sněhu klíčové hlavně na přelomu zimy a jara. Postupné tání totiž doplňuje vodu na začátku vegetačního období, tedy v době, kdy ji rostliny potřebují nejvíce. Voda může během jara a následně zbytku roku chybět ale i v případě, že ještě napadne větší množství sněhu –⁠ pokud na konci zimy při prudkém oteplení rychle roztaje, většina vody z krajiny odteče.

Bude sněžit?

Na vyloženě mrazivé počasí, jaké bylo v Česku třeba v polovině prosince, to podle meteorologa ČT Michala Žáka nevypadá. „Na horách by mělo občas zasněžit. Do neděle by mohlo napadnout 10 až 25 centimetrů sněhu, v polohách pod dvanácti sty metry ale část z toho roztaje. Nejvyšší denní teploty na horách totiž budou šplhat většinou slabě nad nulu, mráz tak bude jen v nejvyšších horských polohách,“ řekl.

Změna počasí by měla přijít po neděli. Podle předpovědi se mírně ochladí, a na hory se tak po delší době vrátí celodenní mrazy. K tomu se bude občas vyskytovat sněžení nebo sněhové přeháňky, pomalu by se tak mohla obnovovat sněhová pokrývka.