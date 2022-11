Odborná skupina chystá uvolnění trhu s konopím. Vobořil chce návrh zákona představit na začátku roku

Třeba v olejích nebo kapkách je, ale jen v omezeném množství. Za držení nebo pěstování konopí teď lidem hrozí pokuty i vězení. Národní protidrogový koordinátor to chce změnit. Nabízet dospělým konopí by podle něj mohly certifikované obchody. Zákazníci by se před nákupem měli zaregistrovat.

„Chodí k nám od osmnáctiletých až po devadesátileté babičky. Pořád tedy trošku běží taková ta věc, že si myslí, že je to omámí a jestli si nemají dávat pozor před řízením, ale vlastně v tom není žádné THC, ta omamná látka,“ uvádí Zdeněk Havrda, majitel společnosti Canna Roomz.

Nastavit pravidla

„Bude tam pravděpodobně i limit množství vydaného za měsíc. Pořád pracujeme s variantou, že bude nějaké omezené množství samopěstování a nějaké občanské sdružování – několik lidí, kteří by si potom mohli třeba pěstovat společně na nějakém prostoru omezeném metry čtverečními,“ popisuje Jindřich Vobořil.

Návrh zákona chce koordinátor představit na začátku příštího roku. Opozice ale záměr kritizuje. Třeba SPD se obává zvýšení počtu uživatelů mezi dětmi a růstu nákladů na léčbu závislých. S tím souhlasí i zástupci hnutí ANO.

„Jakmile něco legalizujete, tak nastavíte pravidla. Takže by vlastně tomu státu vznikly náklady na to, aby se kontrolovalo, zda se to dodržuje,“ myslí si poslanec a expert hnutí na oblast závislostí Marek Novák (ANO).

Národní protidrogový koordinátor odhaduje, že by změna do státního rozpočtu mohla přinést zhruba čtyři miliardy ročně. Ty by podle něj měl stát využít na preventivní programy i podporu léčby.