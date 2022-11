Věděli jsme, kdo vraždí. Ale chyběly nám důkazy, vzpomíná na kauzu orlických vrahů bývalý kriminalista

Když případ uvázne v hlavě

Na kauze orlických vražd pracovali kriminalisté zhruba dva roky. Podle Štočka vyšetřovatelé s takovými případy doslova žijí léta. „Pamatuji si jména těch lidí, to vám v hlavě uvázne,“ popsal.

Podle Štočka se také kriminalisté musejí vyrovnat s tím, že až se vrah dostane z vězení na svobodu, může se chtít pomstít. „Spoléháte na to, že za těch –⁠ u mě to bylo 42 let –⁠ mě ten instruktor na sebeobranu a střelbu něco naučil. Občas začne mít člověk takovou mánii a jde s pistolí,“ řekl.

Bývalý kriminalista se vyjádřil také k velmi populárním krimi seriálům, které právě vraždy z devadesátých let popisují. Podle Štočka ale diváci musejí počítat s tím, že tyto případy jsou prezentovány umělecky, na druhou stranu jsou však velmi věrohodné.