Je nutné přehodnotit směřování světových ekonomik k nerůstu, říká Cílek

Podle Přibyly je egyptská klimatická konference dalším milníkem v rokování o tom, jak zmírnit dopady klimatické krize. „Svět směřuje k mnohem většímu oteplení, než jaké by bylo bezpečné a než jaké je stanoveno v Pařížské dohodě. Zároveň se během třiceti let podařilo odchýlit od trajektorie, která by vedla k oteplení někam ke čtyřem stupňům Celsia. Lze očekávat, že emise skleníkových plynů budou vrcholit v nejbližší dekádě. Nejsme na cestě vybrat tu metaforickou zatáčku, ale zároveň nejsme na cestě přímého nárazu do klimatické katastrofy,“ míní Přibyla.

Cílem Pařížské dohody z roku 2015 je udržet růst průměrné globální teploty pod dva stupně Celsia oproti předindustriální éře.

Podle Cílka se mísí skutečná a politická rovina. „Ve skutečnosti ty klimatické změny kolem nás procházejí. V Pákistánu jsou nesmírně bolestivé. (…) Časem situace dozraje do takového stádia, že lidé budou sami vyžadovat po vládách klimatické kroky, zatímco dneska spíše kritizují Evropskou unii,“ říká.

Je v úsilí Evropa sama?

Přibyla dodal, že dlouhodobě to vypadá, že současná energetická krize odklon od fosilních paliv v Evropě urychlí. „Cíle pro instalování větrných a slunečních elektráren se ve většině zemí Evropy zvyšují. Česko v tom velmi zaostává,“ řekl. Nelze prý úplně říct, že by Evropa byla v klimatickém úsilí sama. Za poslední rok prý klesá použití uhlí v Číně. „Indie před Evropou být z principu nemůže, ale její ambice získávat do roku 2030 polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů, je velmi ambiciózní a vypadá to, že tuto ambici naplní,“ dodává Přibyla.

Cílek však upozorňuje na to, že emise CO2 neustále rostou. Je ale pravda, že Čína má rozsáhlé klimatické programy, protože „v Číně už se místy nedá dýchat vzduch“. „Všichni věříme na nekonečný růst. Je nutné přehodnotit směřování světových ekonomik k nějakému nerůstu. Jak to bylo vždycky v těch civilizacích, kdy rostly o desetiny nebo možná o tisíciny procenta HDP ročně, to znamená, že to vyžaduje zásadní změnu mentality,“ prohlašuje geolog s tím, že samotné klima nás donutí toto udělat.