Justice oznámila nástup do vězení na špatné adrese. Byla to chyba, rozhodl Ústavní soud

Městský soud v Praze chyboval, když vydal příkaz k dodání podnikatele Ferdinanda Überalla do výkonu trestu. Předchozí výzvu k dobrovolnému nástupu do výkonu trestu justice doručovala Überallovi na jinou adresu, než na které do té doby písemnosti přebíral. Nakonec jej musela odvézt do věznice policie, právě na základě sporného příkazu, který zrušil Ústavní soud (ÚS). Nález patrně nebude mít přímý dopad na výkon trestu.