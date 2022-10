Loni přibylo dětí, které musely opakovat ročníky. Podle odborníků za to může pandemie covidu

Učitelka Lucie Dvořáková tvrdí, že žákům během pandemie výrazně zchudla slovní zásoba. Na běžných hodinách i během doučování se tak věnuje slohovým cvičením. „Jak se (děti) nevídaly se spolužáky, moc s nikým nekomunikovaly, tak je rozdíl znát,“ uvedla.

Současně dodává, že už v loňském roce bylo možné pozorovat zlepšení. Problém se slovní zásobou měl například David Šablatura, který je žákem sedmé třídy. Nedostatky v češtině se u něj projevily právě po návratu z distanční výuky. „Cítil jsem na sobě, že mi to moc nejde, a tak jsem v půlce šestého ročníku začal chodit na doučování z češtiny,“ řekl.

Ročník většinou opakovali ti, kteří se skoro vůbec neúčastnili on-line výuky

Sama Lucie Dvořáková však žádné ze svých dětí nakonec propadnout nenechala. „Přiznám se, že co se týče covidové doby, tak bych to ani neudělala,“ dodala. Učitelka tak byla jednou z těch, které poslechly doporučení ministerstva školství, a v hodnocení byla shovívavější.

„V předcovidovém (školním) roce 2018/2019 byl průměr žáků z matematiky 1,7. Ten rok, kdy se školy zavřely, byl 1,4, což je poměrně významý skok. Ten následující rok je velmi podobný,“ popsal ředitel Základní školy Květnového vítězství v Praze Pavel Kopečný. I přesto na této škole nechali ve druhém covidovém roce propadnout dva žáky, v tom prvním žádného. Zmínění dva žáci se výuky údajně prakticky neúčastnili.

Podobný trend je v celé České republice. Po významném úbytku dětí, které musely opakovat ročník, jich loni bylo víc než před pandemií. „Nebyli to jen ti, co v předchozím roce nevstřebali učivo, ale i ti, co zaostávali už v roce 2019/2020,“ doplnila Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu.