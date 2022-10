Putin je diktátor, který používá vůči Ukrajincům teror, myslí si premiérův poradce

přehrát video Interview ČT24 – Tomáš Pojar Zdroj: ČT24

„Rusko není schopno zasáhnout jakýkoliv malý cíl, jakýkoliv pohybující se cíl. To, co může zasáhnout a co se snaží, je zlikvidovat elektrárny a trafostanice. Tímto způsobem může psychologicky ničit Ukrajinu a její vůli k životu a obraně,“ vysvětlil Pojar. Zdůraznil, že Rusové používají vůči napadené zemi a jejímu obyvatelstvu teror, který je u nich známý již v historii. „Bezohledné metody na civilní obyvatelstvo Rusko používá opakovaně. Je to tradiční ruská taktita,“ vzpomenul poradce premiéra. „Pro Rusko je bohužel mrtvý Ukrajinec – dobrý Ukrajinec.“ Kvůli útokům na elektrárny a strategickou infrastrukturu na tom může být Ukrajina během zimy špatně. „Mnozí budou skutečně živořit, možná se někteří pokusí z Ukrajiny utéct. Musíme jim pomáhat pokud možno na místě, aby zimu a válku přežili a aby Ukrajina nepadla,“ míní.

Vláda se před zimou připravuje podle Pojara i na další příliv ukrajinských uprchlíků. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) o tom jedná s dalšími unijními zeměmi, protože Česko nemá už příliš možností, kam uprchlíky ubytovat. Poradce premiéra Petra Fialy zroveň podotkl, že nyní probíhá „živá diskuze“ na všech úrovních a očekává ji i ve čtvrtek a v pátek v Bruselu. Může Západ udělat víc? Rusku pomáhají k ničení ukrajinské infrastruktury podle Kyjeva drony, které Moskvě dodává Írán. Pojar předpokládá, že Evropská unie zareaguje sankcemi. „Doufám, že budou brzy, alespoň to si přeje Česká republika a na předsednictví na tom pracujeme a bavíme se o tom, jak ty sankce mají být robustní. My jsme pro sankce výrazné,“ prohlásil.



Co se týče systémů protivzdušné obrany, tak jsou podle Pojara samozřejmě země, které je Ukrajině posílají a Česko podle něj doufá, že takových zemí bude daleko více. Upozornil ale také na to, že jejich výroba i následné zaškolení Ukrajinců je časově náročné. „Ukrajina je obrovská země. Rusko je zároveň země s obrovským arsenálem a zásoby se jim tenčí, ale Rusko může ničit ještě hodně dlouho,“ upozornil Pojar. Poradce premiéra věří, že Ukrajinci jsou houževnatí a že vůle na bojišti u nich stále je, proto můžou ruské agresi odolávat dlouho. To ale podle Pojara neznamená, že Moskva může pokračovat v destrukci Ukrajiny, protože chce a bude ničit cokoliv, co zničit může.

Odkaz Spojené státy posílají na Ukrajinu protiradarové střely i munici pro raketomety