Na důchody si vláda musí půjčit rekordních 63 miliard. Politici začínají opět mluvit o penzijní reformě

Zatímco loni byl důchodový účet jen v mírném dvoumiliardovém schodku, příští rok už si musí stát na penze z jiných daní půjčit skoro 63 miliard korun. To je nejvíc v novodobé historii.

Vláda chce s důchodovou reformou přijít v příštím roce. Konkrétní plán, jak zajistit dost peněz na udržení současné reálné výše penzí, zatím nemá. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale připustil, že Fialův kabinet by mohl během tohoto volebního období znovu posoudit třeba maximální věk odchodu do důchodu.

„To, že se ta práce trochu zastavila, není dáno leností, ale tím, co se tenhle rok děje,“ vysvětluje ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Tohle znamená opravdu dát co nejrychleji důchodovou reformu, která nabídne řešení pro další léta a pro další generace,“ komentuje nastalou situaci ministr dopravy Martin Kupka (ODS). S tím souhlasí i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Ten problém je velký a bude dlouhodobý, proto je třeba najít jasné systémové řešení, což musí být penzijní reforma,“ říká.

Politici už v roce 2010 rozhodli, že věk odchodu do penze bude pro většinu lidí postupně růst automaticky do roku 2030 až na 65 let. Pak stát toto zvyšování zastaví. Ani rok od loňských sněmovních voleb ale diskuse mezi vládou a opozicí o penzijní reformě nezačala.

„Je to složité. S námi nikdo nemluví, a jestli bude někdy nějaká důchodová reforma, tak to samozřejmě nevím,“ poznamenal předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Za důležité téma považuje důchody i předseda poslaneckého klubu druhé opoziční strany SPD Radim Fiala. „Důchody musíme řešit, ony se za poslední dobu zvedly o 100 miliard. Řekl bych, že včera už bylo pozdě,“ zdůraznil.

Vláda se s opozicí zatím shodne na tom, že penzijní reforma má smysl jen v případě, že se na ní společně domluví.