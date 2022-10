Úřady práce nestíhají vyplácet některé dávky, lidé nemají peníze a zadluží se

Nárůst agendy a málo úředníků

Za vším je podle mluvčí úřadu práce nárůst agendy, kdy momentálně potřebuje pomoc víc lidí. A pak také ne plně funkční počítačový systém pro výplatu dávek. „Vypomáhají kolegové z jiných agend, vypomáhají kolegové z jiných kontaktních pracovišť, ale i jiných krajů,“ řekla Beránková.

I přesto řada potřebných na pomoc státu čeká. Když pak peníze dostanou naráz, mají zase kvůli velkému obnosu potíže při další žádosti. „Nedostanu hmotnou nouzi, protože mám vysoký příjem,“ podotkla žena pobírající dávky.

„Úřad práce je správní úřad a jako takový musí postupovat v souladu s platnou legislativou,“ dodala k tomu Beránková.

Zpožděné dávky řeší i ministr

Současné problémy úřadu práce se pravidelně řeší i na ministerstvu. Šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) si proto zřídil tým odborníků. „To, co by z mého pohledu měl standardně zvládat generální ředitel této instituce, tak abychom s tím dokázali pomoci, aby to fungovalo. Snažím se to tady se svým týmem řekněme tzv. bajpasovat,“ ujistil Jurečka.

V září úřady práce vyplatily rekordních 188 tisíc příspěvků na bydlení. Zásadní obrat se ale zatím čekat nedá. „Už minulý týden jsem byla žádat znovu na další čtvrtletí a už mi hlásili, že mám počítat s tím, že znovu to bude opožděné,“ sdělila žena.

I proto se od pondělí upraví pracovní doba zaměstanců úřadu práce, aby měli víc času na vyřízení žádostí.