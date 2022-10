V prvním kole prezidentských voleb by vyhrál Petr Pavel, ukazuje model Medianu

Pro Babiše, který však zatím neoznámil, zda bude na prezidenta kandidovat, by v září v prvním kole voleb hlavy státu hlasovalo 23,5 procenta voličů, pro Pavla 24 procent. „Kdyby se prezidentské volby konaly v září, tak by se v případném druhém kole prezidentské volby nejspíše utkali Andrej Babiš a Petr Pavel. Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, by zvítězil Petr Pavel,“ uvedla agentura Median. Pavel by podle ní získal podporu 59 procent rozhodnutých voličů.

Agentura se respondentů ptala i na jiné varianty druhého kola a v případě duelu s Babišem by pokaždé uspěl druhý kandidát. Výsledky je ale podle Medianu potřeba interpretovat opatrně, protože velká část voličů zatím není rozhodnuta, koho by v druhém kole volila.

Na třetím místě podle Medianu zůstává s desetiprocentní podporou Nerudová následovaná senátorem Pavlem Fischerem, kterého by volilo osm procent voličů, a šéfem odborů Josefem Středulou, který by získal 7,5 procenta hlasů. Zhruba 5,5 procenta voličů by hlasovalo pro senátorku Miroslavu Němcovou (ODS) i senátora Marka Hilšera. Němcová ale kandidaturu neoznámila. V poslední době se mluví i o dalších možných kandidátech, jejich jména ale podle Medianu nebylo možné zatím v průzkumu zohlednit.