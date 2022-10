Kontroly na hranicích mezi Českem a Slovenskem pokračují, zapojili se i vojáci

Armáda pro tyto účely vyčlenila 320 vojáků, kteří se budou střídat ve čtyřech rotacích vždy po 80 členech. Zapojili se příslušníci pozemních sil a aktivních záloh. Část vojáků měla v neděli brzy ráno v Břeclavi nástup a instruktáž, na ostraze hranic se budou podílet ve smíšených hlídkách. Záložníci jsou při podobné akci nasazení poprvé.

„V případě potřeby plní armáda úkoly Policie ČR. Naši připravenost k ochraně vnitřních hranic se Slovenskem jsme prověřili během dvoudenního cvičení Morava, které se uskutečnilo koncem srpna,“ uvedl náčelník štábu Velitelství pro operace Václav Vlček.

Vojáci by měli působit v Jihomoravském, Zlínském i Moravskoslezském kraji, včetně zelené hranice. V neděli ráno byli například na lávce přes řeku Moravu mezi Mikulčicemi na Hodonínsku a Kopčany na Slovensku. Armáda na Twitteru zveřejnila snímky z kontrol na přechodu na dálnici D2.

Vždy připraveni! Našim úkolem je obrana země. Když je potřeba, plníme i úkoly @PolicieCZ. Dnes jsme je spolu s @Celnispravacr posílili při ochraně vnitřních hranic se Slovenskem. Budeme nasazeni ve společných hlídkách jako letos v srpnu. Poprvé i s našimi záložáky. #JsmeArmada pic.twitter.com/4gzPpgsO5T — Armáda ČR (@ArmadaCR) October 9, 2022

Do Moravskoslezského kraje bylo podle policejní mluvčí Pavly Jirouškové na kontrolu hranice přiděleno 36 vojáků. Ve dvanáctihodinové směně tak hranice v regionu vždy střeží zhruba stovka lidí, z nichž je osmnáct vojáků a zbytek jsou policisté a příslušníci cizinecké policie. Do kontrol se zapojují policisté z celého regionu, které posílili také kolegové z Olomouce a Hradce Králové. „Vojáci už se aktivně zapojili do kontrol na hranici, většinou hlídají zelenou hranici,“ sdělila Jiroušková.

O dočasném obnovení kontrol rozhodla vláda kvůli rostoucí migraci hlavně syrských uprchlíků. Kontroly začaly ve čtvrtek 29. září. Původně měly trvat do soboty, tento týden ale vláda schválila jejich prodloužení o dalších dvacet dní, tedy do 28. října. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tento týden odhadl, že policii budou stát kontroly hranic za měsíc 110 milionů korun. Peníze bude chtít z rozpočtové rezervy.

Kontroly odhalily téměř dva tisíce migrantů

Podle dostupných údajů policisté od počátku kontrol prověřili více než 250 tisíc lidí, odhalili přes devatenáct set migrantů a zajistili zhruba pět desítek převaděčů. Zadržení převaděči jsou podle informací policejního prezidenta Martina Vondráška v největším počtu z Ukrajiny, dále z Česka, Sýrie, Moldavska a Gruzie.

Moravskoslezští policisté od počátku dočasného obnovení kontrol na hranicích podle policejní mluvčí zkontrolovali zhruba 96 tisíc lidí. Zajistili 121 migrantů, nejčastěji ze Sýrie, a jednoho převaděče.

Jihomoravská policie zveřejnila ve čtvrtek souhrnné informace za první týden kontrol v kraji. „Na dálnici, železnici, silničních přechodech či zelené hranici jsme v rámci Jihomoravského kraje během této doby zajistili 996 nelegálních migrantů většinou ze Sýrie,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice se do čtvrtka zodpovídalo 33 zadržených převaděčů.