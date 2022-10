Převaděč s migranty havaroval u Břeclavi, záchranáři ošetřili 21 zraněných včetně dětí

Převaděč s dodávkou, v níž převážel 29 migrantů ze Sýrie, ráno havaroval na kraji Břeclavi poté, co se od hraničního přechodu snažil ujet policejní hlídce. Dodávka narazila do zaparkovaných aut a do domu, zranilo se 21 lidí, z toho šest těžce a 15 středně těžce a lehce. Bylo mezi nimi i pět dětí, uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.