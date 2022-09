Opozice rozdmýchává nálady obav, míní Pekarová Adamová. My prostě jen nelžeme, oponuje Hrnčíř

přehrát video UK: Boj o schodek pod 300 miliard Zdroj: ČT24

Vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 295 miliard korun. Největší změnou proti původnímu návrhu, který počítal s deficitem 270 miliard, jsou výdaje na zastropování cen elektřiny a plynu. Pokrýt by je měly příjmy z daně z mimořádných zisků a odvody z příjmů prodeje elektřiny nad cenový strop schválený Evropskou komisí. Rozpočet dostane k posouzení sněmovna. „Při tom, kolika krizím čelíme, snažíme se být co nejzodpovědnější,“ řekla Pekarová Adamová. Dodala, že se vláda snaží nezatěžovat ještě větším dluhem budoucnost. „Je to snaha o balanc mezi prioritami,“ podotkla. Zmínila také, že TOP 09 by si představovala ještě nižší schodek, ale jde o kompromis v bezprecedentní době. „Vláda se snaží, aby lidé nepadli do tíživé situace a byli schopni zaplatit energie,“ uvedla. Kabinet podle ní rovněž musí vnímat, že celá řada lidí se obává a je potřeba je uklidnit, což opozice podle šéfky sněmovny nedělá, naopak strachu využívá. „My děláme vše pro to, abychom udrželi sociální smír a neriskovali, že z obav budou lidé volit antisystémová řešení a budou volat po tom, abychom opustili Evropskou unii,“ dodala.

Odkaz Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 295 miliard korun

Podle Hrnčíře je vládní podoba zastropování nesmyslná Hrnčíř namítl, že opozice na rozdíl od vlády lidem nelže. „Vláda se neustále snaží namluvit lidem, jak situaci řeší. O zastropování cen, které jsme navrhovali už na jaře, tak jsme slýchali, že je to populistické, extremistické a nesmyslné,“ podotkl s tím, že regulace přišla pozdě a bude státní kasu stát peníze navíc, protože se státní energie nakupují s předstihem. Dodal, že se vláda rozhodla pro řešení, které je naprosto nesmyslné, tedy že nebude stropovat u výrobců tak, „jak to běžně děláme u jiných komodit – například cigaret“, ale bude kompenzovat. Dále zmínil daň z mimořádných zisků. „Otázkou je, zda se taková dodatečná daň nepropíše do cen energií, které pak vzrostou,“ podotkl Hrnčíř a dodal, že je otázkou, jestli daných 150 miliard, které jsou naplánovány v rozpočtu, bude vláda schopna skutečně vybrat, a to z toho důvodu, že některé firmy mají například zahraniční vlastníky. Doplnil, že schodek rozpočtu by tak vysoký být neměl. Pekarová Adamová podotkla, že opozice na jedné straně kritizuje, že je potřeba pomáhat více, na druhé straně říkají, že je zadlužování vysoké. „To si odporuje a měli by si vybrat.“