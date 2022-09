Znovuotevřené hranice nahrávají pašerákům vzácných druhů, případů přibývá

Korály, lastury, vypreparované mládě karety anebo tradiční asijská medicína – tinktury a masti vyrobené z chráněných druhů rostlin a živočichů. Na všechny tyto věci se vztahuje přísná mezinárodní ochrana. I tak je celníci našli v zavazadlech desítek cestujících.

„Přijdeme na to buď obyčejně pomocí služebního psa, anebo máme vytipovaný let, případně rentgenovou i namátkovou kontrolou,“ vypočítává mluvčí celníků na ruzyňském letišti Šárka Miškovská.

Od začátku roku do konce srpna odbavilo pražské letiště bezmála sedm milionů cestujících. Letadlo zde přistává v průměru každých pět minut. Čím víc pasažérů na Ruzyni mají, tím je i větší pravděpodobnost, že se někdo pokusí chráněné rostliny a živočichy bez potřebných povolení převézt.

Zakázané suvenýry

Kontroly mohou nežádoucí objekty odhalit i u běžných turistů. Ti si je vozí jako suvenýry z dovolené. „Oni si to najdou, koupí a myslí si, že si to mohou dovézt. Ale jsou tu na to podmínky, i daná země si brání své bohatství. Takže například v Egyptě nemůžete nic vynést z moře, natož si to odvézt,“ upozorňuje mluvčí celníků Miškovská.

Ne vždy se ale jedná o nelegální suvenýry. Třeba před čtyřmi lety odhalili odborníci z České inspekce životního prostředí společně s celníky skupinu, která přímo v Česku chovala tygry a vyráběla z nich nejrůznější produkty. Ty pak vyvážela do Vietnamu.

Jiní pašeráci v minulosti využívali své kontakty k obchodování s rohy přísně chráněných nosorožců bílých. I ty posílali do Vietnamu. „Roh nasedá na hrbolek kosti. Pytláci vše uříznou motorovou pilou přímo u báze, takže uříznou i kus kosti. A zvíře poté umírá v hrozných bolestech,“ přibližuje Pavla Říhová z Centra environmentálních forenzních věd při Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Zjištěné případy mohou být podle odborníků jen zlomkem černého obchodu a velké množství dalších se pravděpodobně vůbec nepodaří odhalit.