Odvolací soud znovu zmírnil Horákovi trest v kauze Bečvářova statku

Odvolací senát opět výrazně zmírnil prvoinstanční verdikt, podle kterého měl jít muž na sedm let do vězení. V dřívějších verdiktech to odůvodňoval tím, že někdejší úředník při přiznání pozemků neoprávněným osobám nejednal úmyslně, nýbrž z nedbalosti. Nejvyšší soud s tím však nesouhlasil.

„Jsme vázáni právním názorem Nejvyššího soudu,“ prohlásil předseda senátu Jiří Lněnička. Odvolací soud to však podle něj nezavazuje k uložení nepodmíněného trestu. „Podmínky případu jsou skutečně mimořádné,“ dodal soudce. Horák podle něj neměl motiv při restituci Bečvářova statku podvádět, ani z toho neměl prospěch. Od doby spáchání trestného činu pak podle předsedy senátu uplynulo již téměř deset let, muž je v důchodovém věku a lituje svých pochybení.