Kdo a jak profitoval na velké restituční kauze Bečvářova statku? Zjišťovali Reportéři ČT

Neoprávněně vydané pozemky restituenti prodali za zlomek ceny do záhadné firmy jménem Bečvářova. Ta měla dlouhou dobu utajené vlastníky. Patří však skupině podnikatelů. Kromě právníka restituentů Daniela Honzíka se v podniku sešli například Tomáš Hrdlička či Roman Janoušek. V Galerii Myšák v centru Prahy si vlivní lobbisté rozdělovali výnos z restituce Bečvářova statku, policie to zjistila z odposlechů. Reportéři ČT mají k dispozici jejich přepisy. „My stát neokrádáme. Prostě zaplatili jsme dopředu restituentům a teď si dělíme to, co zbylo, tak co,“ říká v odposleších mimo jiné advokát Honzík. Největší zisk z neoprávněně restituovaných pozemků by tedy měli mít podnikatelé z firmy Bečvářova. „Restituce Bečvářových byla průlomová v tom, že sami vyhledali nebo dohledali asi ty nejlukrativnější pozemky, které v Praze byly. Zažalovali je, ale tím znemožnili, aby jiní restituenti na takové pozemky dosáhli,“ podotýká advokát specializující se na restituce Petr Meduna.

Fakta Pozemkový fond a Státní pozemkový úřad Pozemkový fond vznikl v devadesátých let a jeho hlavní činností byla správa a převod státního zemědělského majetku na soukromé osoby a vydávání náhradních pozemků restituentům.

Fond skončil koncem roku 2012 a jeho agendu převzal nově vzniklý Státní pozemkový úřad .

Specifickým orgánem je ještě Pozemkový úřad . Zatímco ten rozhodoval o nároku restituentů, Pozemkový fond parcely vydával.

Zdroj: Wikipedie

Zika a Mejstřík O tom, které konkrétní parcely restituenti a následně firma Bečvářova získá, rozhodoval Pozemkový fond. V jeho čele v té době stál Radim Zika. „S nerovností při vyřizování restitučních nároků ze strany Pozemkového fondu se setkávám více než 20 let. Je řada případů, kdy fond neplní svoji funkci. A snaží se nikoliv restituce uspokojit, naopak je zpochybnit. Ale jsou také případy, že třeba Pozemkový fond měl zájem restituční nároky uspokojit přednostně. A nevyužil svých práv u soudu, aby se dostatečně bránil,“ poznamenal Meduna. Vydávání pozemků probíhalo tak, že restituenti zažalovali Pozemkový fond o konkrétní parcely. Záleželo pak na právnících fondu, kterým restituentům soud zkomplikují nebo naopak zjednoduší. „V té rané fázi byl přístup úřadů bezstarostný,“ podotkl advokát nástupnického Státního pozemkového úřadu Adam Rakovský. V dotčené době tedy šéfoval Pozemkovému fondu Radim Zika. Je přitom důležité zmínit, že je s firmou Bečvářova spojen i Zikův dlouholetý přítel, liberecký podnikatel Jaroslav Mejstřík. A podle novináře z neziskové organizace Náš Liberec Jaroslava Tauchmana na Bečvářově restituci vydělal právě Mejstřík. V té souvislosti se Reportéři ČT zabývali pozemkem, který získal Zika a jeho manželka za 100 tisíc korun od Mejstříkovy rodiny a který přitom dnes Zika nabízí v prodeji za více než čtyři miliony korun. „Tohle se nějak racionálně nedá vysvětlit. Možná by se dalo říct, že to je taková odměna pro pana Ziku za jeho účast na Pozemkovém fondu. Nebo jedna z odměn,“ tvrdí Tauchman. Dotyčný pozemek v Lukášově koupil Zika konkrétně od Mejstříkova tchána Petra Grofa. Když Reportéři ČT kontaktovali Grofa v této věci, nejdřív odvětil, že „panu Zikovi nic v Lukášově neprodal“. Vzápětí si ale po poznámce o smlouvě a stavebním pozemku v Lukášově vzpomněl. „To jsem prodal, no, to je pravda,“ uvedl. Pokud jde o rozdíl v tehdejší a dnešní ceně, řekl: „Byl jsem blbec. Tak když to prodává, tak to prodává, no.“ Samotný Zika tehdejší transakci brání. „Pana Mejstříka znám z Liberce mnoho let. Konstrukce, kterou se mi snažíte vnutit, je zcela nesmyslná a až urážlivá. Nikdy a nijak neovlivňoval moje rozhodnutí a já navíc neměl ve věci samé žádné pravomoci. Pozemek od jeho tchána jsem koupil několik let po odchodu z Pozemkového fondu,“ uvedl. Mejstřík pak k prodeji stavebního pozemku v Lukášově uvedl, že jde o „normální rodinné vazby“. „Prostě měl o to zájem. Kdyby to byl Franta Novák, tak to prodám i Frantovi Novákovi,“ poznamenal jeho tchán. „Vůbec nechápu, jak můžete takto spojovat věci, které spolu vůbec nesouvisí. Ano, s rodinou pana Ziky se známe 20 let, ale nikdy bych si ho nedovolil jakkoliv ovlivňovat. Navíc v kauze Bečvářova velkostatku o náhradách rozhodoval pozemkový úřad, a nikoliv Pozemkový fond, kde pan Zika v minulosti působil,“ uvedl ještě Mejstřík. Pozemkový úřad sice řešil samotný nárok na restituci, ovšem o vydávání konkrétních parcel rozhodoval Pozemkový fond.